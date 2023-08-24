نجم الزمالك السابق يُعلن إعتزاله كرة القدم لظروف صحية

أعلن محمد مجدي مدافع نادي الزمالك إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ووضع حد لمسيرته الكروية، وذلك بسبب ظروف صحية حسبما أعلن اللاعب.

ونشر محمد مجدي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" خبر إعتزاله وقال:

"اليوم أعلن اعتزال كره القدم نهائيا بعد أن تشرفت باللعب لأكبر وأعرق الأنديه المصرية . النادى المصرى الذي نشأت فيه وكان لي شرف قياده شاره النادى المصرى ومن أصغر من حمل شارة القياده عبر تاريخه ثم نادى الزمالك الكبير ثم نادى الإسماعيلى ثم نادى البنك الأهلى ثم نادى الاتحاد السكندرى وذلك لظروف صحيه وقدر من الله عز وجل وأتمنى من الله التوفيق ف القادم".

ولعب محمد مجدي في صفوف الزمالك بموسم 2016 قادمًا من المصري البورسعيدي مقابل 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحمد سمير لاعب الأبيض للنادى البورسعيدى لمدة موسم على سبيل الإعارة