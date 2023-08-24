الرئيس الروسي: نسعى لتخصيص 50 ألف طن من الحبوب للدول الإفريقية (فيديو)

قال الرئيس الروسي بوتين، إن روسيا تسعى لتخصيص نحو 25 إلى 50 ألف طنا من الحبوب للدول الأفريقية.

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دول مجموعة بريكس تعتمد منهاجية تعاون متعدد الأطراف

وأضاف “بوتين” خلال كلمته في "قمة بريكس" اليوم الخميس، أنه يدعم توسع تجمع بريكس و إنضمام أعضاء جدد، لافتاً إلى أن دول مجموعة بريكس تعتمد منهاجية تعاون متعدد الأطراف.

مجموعة بريكس لا تتنافس أو تتعارض مع أي أحد

ونوه الرئيس الروسي، إلى أن مجموعة بريكس لا تتنافس أو تتعارض مع أي أحد، مؤكداً أن دول المليار الذهبي تريدأن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام العالمي.

يذكر أن وسائل إعلام برازيلية، أفادت أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.



