بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض اليوم

يستعد الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم اتحاد جدة في مهمتة الجديدة مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي فريقي الاتحاد والرياض علي استاد الملك فيصل بن فهد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة الرياض الليلة

من المنتظر أن يدفع نونو سانتو بالثنائي الهجومي كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله، ليكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مدالله العليان

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – كورنادو

خط الوسط الهجومي: رومارينهو – جوتا

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله

موعد مباراة الاتحاد والرياض والقناة الناقلة

من المقرر ان تنطلق مباراة اتحاد جدة والرياض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

موقف الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يخوض فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من الدوري لقاء اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة.

علي الجانب الأخر يقع فريق الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، اقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.