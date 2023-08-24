الرئيس الصيني: نسعى لتحسين شراكتنا مع إفريقيا (فييدو)

‏قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إننا نسعى لتحسين شراكتنا مع إفريقيا ونعرف أنه كان هناك أكثر من 200 مشروع تعاوني وهناك آليات تعاونية في مجالات للحد من الفقر والتعليم والصحة.

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خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي

وأضاف “بينج” خلال كلمته في قمة “بريكس” اليوم الخميس، أنه بموجب مبادرة التنمية العالمية تعاملنا على خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي بالإضافة إلى الرقمنة.

الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار وقريبًا سوف نخصص صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات دولار وسوف يخصص هذا الصندوق لتنفيذ أهداف التنمية.