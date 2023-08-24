الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الرئيس الصيني: نسعى لتحسين شراكتنا مع إفريقيا (فييدو)

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

 ‏قال الرئيس الصيني  شي جين بينج، إننا نسعى لتحسين شراكتنا مع إفريقيا ونعرف أنه كان هناك أكثر من 200 مشروع تعاوني وهناك آليات تعاونية في مجالات للحد من الفقر والتعليم والصحة. 

اقرأ أيضا .. قمة بريكس| الرئيس البرازيلي يدافع عن توثيق العلاقات مع أفريقيا

 خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي 

وأضاف “بينج” خلال كلمته في قمة “بريكس” اليوم الخميس، أنه بموجب مبادرة التنمية العالمية تعاملنا على خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي بالإضافة إلى الرقمنة.

الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار وقريبًا سوف نخصص صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات دولار وسوف يخصص هذا الصندوق لتنفيذ أهداف التنمية.

 

مواد متعلقة

موعد مباراة مصر وكينيا في نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

النائب علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" نجاح يضاف للدولة بقيادة السيسي

أول سبتمبر.. وزير الشباب يفتتح بطولة الجمهورية للشركات رقم ٥٦ ببورسعيد

الشرقاوي: قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة (فيديو)

الفريق العسكري العمانى للتسلق يصل إلى قمة جبل دوماند بإيران

تصريحات نارية للرئيس الروسي خلال قمة بريكس