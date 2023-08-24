المنشاوي يعلن تعيين قيادات أكاديمية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عدداً من القرارات بالتكليف أو التعيين في عدد من كليات الجامعة.

شملت قرارات رئيس جامعة أسيوط، تكليف الدكتور محمد محمد عبد الحكيم القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال الكلية – بالإضافة إلى عمله - وذلك لحين تكليف عميد لها، وكذلك تكليف الدكتور حامد عبد الحميد محمد الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب للقيام بأعمال وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات، تجديد تعيين الدكتور محمد أبو العيون حسن الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمدة 3 سنوات، وقراراً بتعيين الدكتورة داليا حامد جودة الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات.

في هذا الإطار حدد الدكتور أحمد المنشاوي للقيادات الجامعية التي تم تعيينها عدداً من المهام والتكليفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، والتي تتصدرها تنفيذ خطة الجامعة وسياساتها في التحول الرقمي، ووجه بضرورة العمل الجاد؛ لرفعة وتقدم الجامعة في كافة التخصصات وذلك لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التعليمية، والبحثية التي تسعى لإرسائها.