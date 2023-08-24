الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لم يسلم منهم الأموات.. ضبط عصابة سرقة أبواب المدافن

سرقة أبواب المدافن
سرقة أبواب المدافن

شنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة على مختلف أحياء العاصمة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات. 

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حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة خزينة محل ذهب في العمرانية

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"أخطر نشالة بالقاهرة تعترف".. سرقت أموال المواطنين وأنفقتها على أهلي

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

ضبط (شخصين- مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (5) حوادث سرقة .. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.
 

لص مواتير المياه

ضبط شخصين لارتكابهما واقعة سرقة سيارة بالسلام

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، لارتكابه عدد (4) حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

ضبط (شخصين) لارتكابهما واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام المفتاح المصطنع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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