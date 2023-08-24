تموين المنيا.. تحرير 52 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، من تحرير 52 محضرا تموينيا متنوعا مخالفا ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق .

نفذتها مديرية التموين بالمنيا ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن ضبط 52 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 42 مخالفة ، تموينية تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان).

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.