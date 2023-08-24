الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تموين المنيا.. تحرير 52 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق

الحملات التموينية
الحملات التموينية تموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، من تحرير  52 محضرا تموينيا متنوعا مخالفا ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق .

 

نفذتها مديرية  التموين بالمنيا ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

 

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن ضبط 52 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 42 مخالفة ، تموينية تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان).

 

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.