صحة المنيا .. خدمات طبية مجانية لـ 1400 مواطن بالعدوة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1400 حالة خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية الجهاد إحدى قرى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة.

وذلك على مدار يومي 21و22 أغسطس الجاري، وضمن الخدمات الطبية المجانية ، والتي تقدمها المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، شملت 8 عيادات متنقلة ، حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 299 حالة ما بين جراحة، وكشف طبي .

298 حالة أطفال، 182 حالة باطنة، 95 حالة نساء، 115 حالة أسنان، 32 حالة رمد، 157 حالة أنف وأذن، 181 حالة جلدية، 41 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 114 تحليلا مختلفا ، و عمل 7 حالات أشعة سينية ، و 113 كشف مبكر للضغط والسكر، و 9 حالات خلع أسنان ، وتحويل 8 حالات لإستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 93 مترددا .