الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط بمحافظة دمياط.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

ومن المقرر تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.

مواصلة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم



في سياق آخر تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، "إدارة قادرون بإختلاف" ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بالمحافظات.

وبمركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة ،تم تنفيذ تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم،و في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.