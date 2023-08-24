الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الإلكترونية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط بمحافظة دمياط.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

ومن المقرر تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.

مواصلة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم


في سياق آخر تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، "إدارة قادرون بإختلاف" ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بالمحافظات.

وبمركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة ،تم تنفيذ تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم،و في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.

مواد متعلقة

أزمة في معسكر منتخب الطائرة قبل بطولة أمم أفريقيا

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للطائرة سيدات بتأهلهم لنهائي أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم

طاقم تحكيم مصري لافتتاح دورة شمال أفريقيا .. ومغربي لدجلة والجامعة النسائية

عاجل .. أحمد زيزو أفضل جناح أيمن في الموسم في استفتاء الرابطة

صبحي: نسعى لتكرار النموذج الناجح لكأس العالم لكرة اليد وتحقيق عائد مادي من تنظيم البطولة

تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لليد على حساب العربي الكويتي

بعثة مصر لالتقاط الأوتاد فى جنوب إفريقيا للمنافسة على لقب كأس العالم