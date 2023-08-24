السجن لمدة 15 سنة على متهم بتهمة اختطاف شاب والاعتداء عليه

خرج الشاب إسلام أ.أ في أوائل العشرينيات من عمره، من محافظة أسيوط، من منزله بمركز أبوتيج للعمل في سيارة توك توك. ولم يكن يدرك أن أحدًا كان يلاحقه في تلك الأثناء. قام الجاني باستدراجه إلى منطقة غير مأهولة والاعتداء عليه جنسياً، بعد أن وضع المخدر في مشروب كحولي.

تعود وقائع هذه الجريمة إلى تلقي قسم شرطة أبو تيج بلاغاً من الشاب "إسلام أوائل" الذي اتهم "أبو زيد س.ع" بختطافه والاعتداء عليه عملاً مخالفًا للأخلاق، بالإضافة إلى سرقة توك توك الخاص به في بلدة أبو تيج.

بناءً على تحريات رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، تبين صحة أقوال المشتكي وكشفت أن المتهم متورط في 13 قضية مختلفة. كان المتهم ينصح المجني عليه بأخذه لمنطقة قبلي البلد بمدينة أبو تيج، و طلب منه الانتظار لعودته، ثم قدّم له كوبًا من المشروبات الكحولية. تبيّن من التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليه داخل التوك توك بشكل مخلٍ بالآداب، وبعد ذلك قاد المركبة حتى وصوله إلى ساحة بمدينة أبو تيج، حيث ألقى المجني عليه في الشارع وسرق التوك توك قبل الفرار.

قضت محكمة جنايات الدائرة 13 بأسيوط بالسجن لمدة 15 سنة على المتهم "أبو زيد س.ع" بتهمة اختطاف الشاب والاعتداء عليه بعد تخديره وارتكاب حادث مخلٍ بالآداب داخل التوك توك بشارع جانبي لمركز أبو تيج، بالإضافة إلى سرقة المركبة. صدر الحكم برئاسة وزير الخارجية حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، بمشاركة المستشارين محمد عبد الحميد الزري وحازم شوقي عقيل رئيسي المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وقد أثارت هذه القضية صدمة كبيرة في محافظة أسيوط وأعرب الأهالي عن استنكارهم الشديد لهذا العمل الشنيع. وقد تجمع العديد من الأشخاص في ميدان أبو تيج احتجاجا على هذه الجريمة وللمطالبة بتشديد العقوبات على المعتدين الجنسيين.

تعتبر هذه القضية مثالاً للعنف الجنسي والاعتداءات التي يتعرض لها الشباب في مصر، وتؤكد على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لضمان حماية المجتمع والقضاء على مثل هذه الجرائم البشعة وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد أهمية توعية المجتمع بقضية الاعتداءات الجنسية والحد منها، حيث ينبغي على الجهات المعنية أن تعزز حملات التوعية والتثقيف لرفع الوعي بأهمية مكافحة هذه الجرائم وتعزيز الإجراءات الرادعة.