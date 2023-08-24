موعد مباراة اتحاد جدة والرياض بالدوري السعودي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره الرياض على استاد الملك فيصل بن فهد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرياض والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والرياض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر فضائية ssc السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

موقف الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يخوض فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من الدوري لقاء اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة.

علي الجانب الآخر يقع فريق الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، بإقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أنظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.