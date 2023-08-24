ناقد فني يوضح سبب إقامة مهرجان القاهرة للدراما في العلمين

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، أُقيمت العام الماضي في قاعة المؤتمرات بالمنارة، ولكن هذا العام يشهد دورة استثنائية، إذ نحتفل بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل درامي مصري، وتزامن هذا الحدث مع إقامة مهرجان العلمين الجديدة، لذلك تم عمل الاحتفال بالمدينة هناك، مؤكدا أن اليوم يعتبر عروس الدراما المصرية.

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مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية هذا العام استثنائي

وأضاف “سعد الدين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية هذا العام استثنائي، ويرجع ذلك لعدة أمور، ليس فقط لإقامته في العلمين بل أيضا بسبب إتاحة فرصة لاستفتاء الجمهور، فضلا عن مشاركة عدد ضخم للغاية من الفنانين، وعرض من 50 إلى 60 مسلسلا دراميا طوال هذا العام وليس الموسم الرمضاني لعام 2023 فقط.

الدراما المصرية تعد الأساسية والأولى والأقدم على مستوى الوطن العربي



ونوه الناقد الفني، إلى أن الدراما المصرية تعد الأساسية والأولى والأقدم على مستوى الوطن العربي، لذلك يضم مهرجان القاهرة للدراما ضيوفا من مصر وخارجها وضيوف من الدول العربية، مشيرا إلى أن الدكتور يحيى الفخراني، يترأس مهرجان الدراما ويحرص على وجود أكبر عددا من النجوم.