عرض "لما روحي طلعت" على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدًا

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة فى الثامنة من مساء غد الجمعة العرض المسرحي "لما روحي طلعت"، الذي تقدمه فرقة لمسة المسرحية الحرة بعد غياب ٧ سنوات عن الساحة الفنية.



قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، تأتى استضافة العرض المسرحي وفقا لاستراتيجية الجمعية لتبني المواهب الشابة لتشجعهم وثقل موهبتهم فى كل الروافد الفنية.



حيث تدور أحداث العرض المسرحي عن فتحي وهو الشخصية الانهزامية والسلبية التي تواجه العديد من المشاكل منها ظروف المعيشة وفشل في الدراسة وبدل من أن يواجهها بقوة وإرادة وكان اختياره أنه ينهي حياته بالانتحار؛ لأنه الحل الأسهل والأسرع للهروب من الواقع الذي يمر به لكن صديقه يقوم بتقديم المساعدة له والذهاب إلى دجاله في محاولة لإنقاذه لكن الأحداث تتوالي والمشاكل والكوارث الكوميدية تزداد.

مسرحية لما روحي طلعت



مسرحية لما روحي طلعت بطولة محمد النبوي محمد أشرف ( أوشا ) دينا عبدالرحمن , نجلاء أحمد , كريم عباس ( بيسو ) , أيمن وحيد , حاتم محمد , مريم عصام , أسلام يمني , أحمد جمال , احمد بدوي

اكسسوارات ومكياج : نجلاء أحمد , شروق عصام , جنا صديق

تصوير دعاية وإعلان : إسلام يمني

تصميم بوستر دعايه وإعلان : كريم عباس ( بيسو ) , مصطفى وجيه

ومساعدي إخراج : كريم عباس ( بيسو ) , مصطفى وجيه، مخرج منفذ : أحمد علاء، تأليف: مصطفى حمدي، إخراج : محمد النبوي.