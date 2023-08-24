شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار على جنوب سيناء

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس، أن السحب المنخفضة تظهر، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبحسب بيان خبراء الأرصاد: تشهد منطقتا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومنها حلايب وشلاتين.

وتشهد مدن القناة ووسط سيناء، رياحا معتدلة بسرعة 26 كم/س.

أن البحر المتوسط خفيف: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر مضطربا، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.