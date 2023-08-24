قطع المياه عن مدينة بلاط من الساعة 11 صباحًا ولمدة 6 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم قطع المياه عن المدينة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. ويأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها محطة مياه بلاط، بالإضافة إلى عملية غسيل وتطهير خزانات المياه. وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة سيتم ضخ المياه النظيفة مرة أخرى إلى منازل المواطنين.

وبحسب تصريحات الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد فإن السبب الرئيسي لانقطاع المياه عن مدينة بلاط يعود إلى أعمال الصيانة على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة ومصفاة و غسيل الخزانات باستخدام الكلور الخام.

وبهذا المعنى، أطلق رئيس الوحدة المحلية لمدينة باريس نداء إلى المواطنين والعاملين بالمستشفى العام والمخابز والمطاعم وكذلك سكان المدينة، لضمان تغطية احتياجاتهم من المياه. خلال هذه الفترة حتى الصيانة. وأكد أن ضخ المياه الصالحة للشرب سيستأنف بعد إخلاء المحطة وسيعود تدفق المياه كالمعتاد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على جودة وسلامة مياه الشرب للسكان، وضمان توفير المياه النظيفة لهم. ومن المتوقع أن تكون فترة انقطاع المياه مؤقتة على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة. وفي حال وجود أي استفسار يمكن للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية للحصول على مزيد من المعلومات والتعليمات