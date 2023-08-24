الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب جمركي خلال يوم

أمن المنافذ
أمن المنافذ

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع  قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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ضبط 4 قضايا تهريب مُخدرات وهجرة غير شرعية

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حبس متهم بمحاولة تهريب 200 قرص مُخدر عبر مطار القاهرة

 وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.
 

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .
 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  2428 مخالفة مرورية متنوعة.  
 

 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية .
 

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (346) حكم قضائى متنوع.
 

 

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.
 

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا. 
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

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