أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب جمركي خلال يوم

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2428 مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية .



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (346) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.



فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

