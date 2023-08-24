79 دولة تشارك في المؤتمر الدولي والسنوي للهيئات التعليمية والجامعات

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد عرفه نائب مدير ميناء العريش، والربان اسلام ابو العطا حسن المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمركز بان عرب للملاحة.

جاء اللقاء للتنسيق نحو عقد المؤتمر الدولي والاجتماع السنوي للهيئات التعليمية والجامعات والأكاديميات المعتمدة لتدريب الضباط والمهندسين البحريين في التحكم الديناميكي للسفن الحديثه.

والذي يقام برعاية المعهد البحري البريطاني وهي هيئة دولية رسميه لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية في الفترة من 20 الى 21 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر ممثلي الجهات المعتمدة من 79 دولة مشاركة في المؤتمر باستضافة مركز بان عرب للملاحة الالكترونيه والمحاكيات .

ويشار الى ان مركز بان هو مركز معتمد اول مركز معتمد في مصر وافريقيا والشرق الاوسط من المعهد البحري البريطاني وهو الهيئة الدولية الرسمية لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية.

ومن المخطط ان يتم مناقشة عدة أمور منها الطاقة المتجددة والمتطلبات الاخيره العاملين على السفن، والتلوث الهوائي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من السفن وتأثيرها على تغير المناخ.