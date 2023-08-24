أسعار العملات الأوروبية في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات الأوروبية.. شهدت أسعار العملات الاوروبية أمام الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية استقرارًا، على أخر معدلات شهدتها سعر العملات مساء أمس الاربعاء، وسجل الجنيه الإسترليني شراء 39.074 جنيه، والبيع 39.2721 جنيه.

كما استقرت العملة الأوروبية اليورو ليحقق للشراء نحو 33.3914 جنيه، والبيع 33.5494 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية خلال مستهل التعاملات البنكية اليوم الخميس، في البنوك والشركات المصرفية، وتاتي هذه الخدمة السعرية من الخدمات التي تقدمها بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية لمتابعيها وللمهتمين بالقيمة السعرية للعملات، وجاءت سعر العملات على النحوالاتي:

أسعار العملات الاجنبية صباح اليوم الخميس

العملات الاوروبية

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.3914 جنيه، والبيع 33.5494 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.074 جنيه، والبيع 39.2721 جنيه.

الدولار‏ ‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7222 جنيه، والبيع 22.8282 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4798 جنيه، والبيع 4.501 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.8991 جنيه، والبيع 2.917 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.813 جنيه، والبيع 2.8296 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.0148 جنيه، والبيع 35.1928 جنيه.

الين اليباني‏ شراء 21.1981 جنيه، والبيع 21.3332 جنيه.

الدولار ‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.8891 جنيه، والبيع 20.0155 جنيه.