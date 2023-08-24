دهسه وجري.. تفاصيل اصطدام مينى باص بطفل في بدر

تلقت قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفل- مقيم بدائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال وبسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجة المتهم، إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه، تحرر محضر بالواقعة وجاري تخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.