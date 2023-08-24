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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

200 جنيهًا للكيلو .. أسعار اللحوم بالمنيا اليوم الخميس 23 - 8- 2023

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية  بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 24  أغسطس 2023  ،  إستقرارا ملحوظا   في أسعار البيع والشراء  للحوم البلدي والمستورد ، وتراوح سعر بيع الكلاوي والقلب 200 جنيهًا  للكيلو  .

وتراوح سعر لحم الكندوز من  300 لــ 320 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع  لحوم الضأني بين 270 لــ 300 جنيهًا  ، وترواح سعر بيع اللحم الجملي من  200 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من  280 لــ 300 جنيهًا  للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيهًا للكيلو، أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو 

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 270 لــ 280 جنيهًا للكيلو ، والكبدة الضأني بين 250 - 280 جنيهًا للكيلو ، ، والسجق البلدي 220 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر كيلو الكبدة من 300 لــ 330 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيهًا .

وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ  اليوم الخميس ، حيث سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 لــ 170 جنيهًا , وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الاستيك والبفتيك من  300 لــ 400 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار السجق المستورد لــ  110 جنيهًا  للكيلو

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .