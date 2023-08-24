الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية وتحسن كبير في قيم الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرارا في استقرار الأحوال الجوية والتحسن الكبير في قيم الحرارة، وبخاصة في فترات الليل وفترات الصباح الباكر.

أجواء صيفية معتدلة في مثل هذا الوقت من العام

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الأجواء صيفية معتدلة في مثل هذا الوقت من العام، ونتوقع أن تكون القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، وبخاصة في فترة الظهيرة".

وجود نسب رطوبة في الجو

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشعر بالأجواء الصيفية والحارة ووجود نسب رطوبة في الجو خلال فترة الظهيرة بسبب هدوء سرعات الرياح وتكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي، فإننا نشعر فيث فترة الظهيرة بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

وواصلت: “سنشهد استمرارفرص سقوط امطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، ولكن في مجملها تكون خفيفة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية”.