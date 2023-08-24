أسعار العملات العربية في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية استقرارًا، على أخر معدلات شهدتها سعر العملات مساء أمس الاربعاء، وسجل ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و8.2254 جنيه للبيع.

وجاي سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و8.3994 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات البنكية اليوم الخميس، في البنوك والشركات المصرفية، وتاتي هذه الخدمة السعرية من الخدمات التي تقدمها بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية لمتابعيها وللمهتمين بالقيمة السعرية للعملات، وجاءت سعر العملات على النحوالاتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم

العملات

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.1776 جنيه و100.1233 جنيه للبيع.

وسجل ‏‏الريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و8.2254 جنيه للبيع.

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و80.1299 جنيه للبيع.

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و8.4697 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و43.5734 جنيه للبيع.