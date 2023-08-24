تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأخدود.. ثلاثي مرعب في الهجوم

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد الأمير عبد الله الفيصل بالسعودية، حيث تنطلق مواجهة مرتقبة تجمع بين فريق أهلي جدة المكلل بالنجوم ضد فريق الأخدود، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الأخدود

من المنتظر أن يدفع المدرب الشاب ماتياس يايسله بالقوة الضاربة في لقاء اليوم، وسيعتمد على الثلاثي المرعب في خط الهجوم وهم النجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فرمينو ومكاسيمان، ليكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إيزجيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - بسام الحريجي

الوسط : فرانك كيسيه - زياد الجهني- ألان سان ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

موعد مباراة الاهلي والأخدود والقناة الناقلة

من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والأخدود في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة أهلي جدة والأخدود عبر فضائية ssc السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

موقف أهلي جدة والأخدود في الدوري السعودي

يبحث فريق أهلي جدة في لقاء اليوم عن استكمال مشوار انتصاراته، بعد أن اقتنص فوزين في الجولتين الأولى والثانية على حساب الحزم والخليج، حصد بهما 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل أمام الشباب، فيما خسر على يد الفتح.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، اقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.