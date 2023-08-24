كشف ملابسات تعدي رجال الشرطة على محامية وموكلتها بالغربية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع “فيس بوك” يتضمن ادعاء إحدى السيدات بالتعدى عليها بالضرب وعلى موكلتها "شقيقتها" وطفلة من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

بث مقطع الفيديو لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية

تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجارى أثناء قيام الشاكية باستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدى بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة، وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها، وفى وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر.

المحامية المذكورة قامت ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.