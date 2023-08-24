أسعار العملات العربية والاوروبية في بداية التعاملات الصباحية في البنوك

أسعار العملات العربية والاجنبية.. شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية استقرارًا، على أخر معدلات شهدتها سعر العملات مساء أمس الاربعاء، وسجل الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

بينما سجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.0148 جنيه، والبيع 35.1928 جنيه، وسجل الريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و8.2254 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية خلال مستهل التعاملات البنكية اليوم الخميس، في البنوك والشركات المصرفية، وتاتي هذه الخدمة السعرية من الخدمات التي تقدمها بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية لمتابعيها وللمهتمين بالقيمة السعرية للعملات، وجاءت سعر العملات على النحوالاتي:

العملات الأجنبية الاجنبية اليوم الخميس

العملات

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.3914 جنيه، والبيع 33.5494 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.074 جنيه، والبيع 39.2721 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7222 جنيه، والبيع 22.8282 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4798 جنيه، والبيع 4.501 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8991 جنيه، والبيع 2.917 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.813 جنيه، والبيع 2.8296 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.0148 جنيه، والبيع 35.1928 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.1981 جنيه، والبيع 21.3332 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.8891 جنيه، والبيع 20.0155 جنيه.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الخميس كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.1776 جنيه و100.1233 جنيه للبيع.

وسجل ‏‏الريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و8.2254 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و80.1299 جنيه للبيع.

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و8.4697 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و43.5734 جنيه للبيع.