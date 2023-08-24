طقس المنيا .. حار طوال ساعات النهار والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا ، طقس حار طوال ساعات النهار ، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 39 والصغرى 23 درجة .

إذ توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

و تتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد اليوم الخميس ، إضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر ، وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 مترا ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كيلو متر فى الساعة ، وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 مترا ، وجاءت درجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة.

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة