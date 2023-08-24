الطقس في الأقصر.. ارتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بهبوب رياح مثيرة للأتربة





تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، ارتفاعاً في درجات الحرارة على كافة أنحاء المدن والمراكز، حيث تسجل درجة حرارة اليوم الأقصر 43-27.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى حد العاصفة الترابية.

