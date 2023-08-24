تداول 13 ألف طن بضائع و 678 شاحنة بموانئ البحر الأحمر





اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 678 شاحنة بضائع و 557 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعةو 331 شاحنة بضائع و 497 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 347 شاحنة بضائع و 60 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال العبارة امل و تغادرالميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس و شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة امل كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 200 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للثلاث سفن وهي بريدج وسينا وايلة . ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة . و تغادرالميناء السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1430 راكبا بموانيها .

ها وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .