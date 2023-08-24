سقط من أعلى.. وفاة عامل أثناء قيامه بتوصيل الكهرباء بالمنشأة

استقبل مستشفى المنشأة المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي سقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الأول أثناء قيامه بتوصيل الكهرباء وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى بوصول "محمد . ح . ع . م" 28 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصابًا "كسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي وتوفى أثناء تقديم العلاج اللازم ادعاء سقوط من علو.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة والفحص وسؤال شقيقه "جاد . ح . ع . م" 19 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بأعمال توصيل كهرباء بمنزل ناصر . ع . ع" 60 سنة عامل ومقيم بندر المنشاه وحال تواجد شقيقه المتوفى أعلى الطابق الأول علوي اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهه الجنائية وبسؤال مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.