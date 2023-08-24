الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قرار جمهورى بالموافقة على منحة إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25 يوليو 2022، بمبلغ مليون و850 ألفًا و260 يورو.

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كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدى أجريكول-كوريا بقيمة 64 مليونًا و180 ألفا و900 يورو؛ لاستكمال تمويل توريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 أبريل 2023.

 

نُشر القرارين في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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