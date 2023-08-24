ميسي يقودي إنتر ميامي لنهائي بطولة كأس الولايات المتحدة

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريق إنتر ميامي الأمريكي لنهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لامار هانت، وذلك عقب فوز فريقه فجر اليوم الخميس علي نظيره سينسيناتي بركلات الترجيح.

وانتهتمباراة انتر ميامي ونظيره سينسيناتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، في الوقت الأصلي للمباراة، ليخوض الفريقان ركلات الترجيح ويحسمها ميسي ورفاقه ويتأهل لنهائي البطولة.

من المقرر أن يخوض انتر ميامي المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر ضد الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأربعاء بين هيوستن دينامو وريال سولت ليك.

هدف ميسي مع انتر ميامي

وبدأ إنتر ميامي بتشكيل ضد سينسيناتي كالتالي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

خط الدفاع: يدلين، كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

خط الوسط: دي سوزا، بوسكيتس، توماس أفيليس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كامبانا، دييجو جوميز.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ، من المشاركة مع فريقه في أول بطولة له مع فريقه الأمريكي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.

ليصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي.