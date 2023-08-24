"دا ريكلام"..صافيناز تشكف عن أنيابها لراقصات الساحل ونجوى فؤاد تؤيدها الرأي

أعربت الراقصة صافيناز عن إنزعاجها الشديد لما يحدث بالساحل الشمالي بعد ظهور بعض الراقصات بشكل غير مناسب للمهنة لتطلق عليهم بـ "ريكلام".

صافيناز

أوضحت صافيناز خلال تصريحاتها الأخيرة أن الراقصات التي تتواجدن في الساحل ليس لهن أي علاقة بالمهنة قائلة: " أي واحدة معاها 500 جنيه، بتجيب بدلة رقص وتروح الساحل، وتبقى راقصة، وبعد كدة بيقولوا الراقصات غالية، لأ معلش متقارنوش الناس المحترمة بالريكلام اللي طالعة من كباريه، الراقصة اللي بجد تحت".

وأضافت صافيناز: "الراقصة لازم تاخد بالها من لبسها، واللبس يكون مريح ومحتشم، بيجيبوا ناس مبيعرفوش يقفوا على المسرح".

نجوى فؤاد

نجوى فؤاد على راقصات الساحل: دا كباريه

يذكر أن الفنانة نجوى فؤاد قد شنت هجومًا على راقصات الساحل الشمالي، بسبب ما يحدث هناك من عري لتصفة بـ "كباريه"، وأيدتها صافيناز الرأي، قائلة: "عندها حق بسبب الملابس اللي بنشوفها، مبقاش فيهم راقصة حقيقية ولا واحدة من كباريه، أي واحدة جاية من الكباريه بتيجي على الساحل تشتغل على طول، أنا بيتعرض عليا حفلات لكن بختارها بعناية".