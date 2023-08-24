جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تقام الليلة مباريات في الدوري السعودي وفي بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما وكانت أمام الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بجانب لقاء الرائد مع الهلال والأهلي مع الأخدود.

كما يستعد محمد شريف مهاجم الأهلي السابق لتسجيل حضوره الأول بالدوري السعودي الليلة، عندما يلتقي فريق الخليج المنتقل إليه حديثًا مع نظيره الاتفاق الذي يقوده جيرارد.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الوحدة – 6 مساء - SSC HD

الرياض X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD

الرائد X الهلال – 9 مساء - SSC HD

الاتفاق X الخليج – 9 مساء - SSC HD

الأهلي X الأخدود – 9 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج X زوريا لوهانسك – 8 مساء

لودوجوريتس البلغاري X أياكس الهولندي – 9 مساء

دينامو زغرب X سبارتا براج – 9 مساء

أولمبياكوس X تشوكاريتشكي الصربي – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

دينامو كييف X بشكتاش التركي – 8 مساء

رابيد فيينا X فيورنتينا – 8 مساء

فنربخشة X تفينتي أنشخيده الهولندي – 8 مساء

ليفسكي صوفيا X آينتراخت فرانكفورت – 8 مساء

ليل X ريجيكا الكرواتي – 9 مساء

أوساسونا X كلوب بروج – 9.3 مساء