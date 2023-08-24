جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تقام الليلة مباريات في الدوري السعودي وفي بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.
ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما وكانت أمام الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بجانب لقاء الرائد مع الهلال والأهلي مع الأخدود.
كما يستعد محمد شريف مهاجم الأهلي السابق لتسجيل حضوره الأول بالدوري السعودي الليلة، عندما يلتقي فريق الخليج المنتقل إليه حديثًا مع نظيره الاتفاق الذي يقوده جيرارد.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي X الوحدة – 6 مساء - SSC HD
الرياض X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD
الرائد X الهلال – 9 مساء - SSC HD
الاتفاق X الخليج – 9 مساء - SSC HD
الأهلي X الأخدود – 9 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج X زوريا لوهانسك – 8 مساء
لودوجوريتس البلغاري X أياكس الهولندي – 9 مساء
دينامو زغرب X سبارتا براج – 9 مساء
أولمبياكوس X تشوكاريتشكي الصربي – 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
دينامو كييف X بشكتاش التركي – 8 مساء
رابيد فيينا X فيورنتينا – 8 مساء
فنربخشة X تفينتي أنشخيده الهولندي – 8 مساء
ليفسكي صوفيا X آينتراخت فرانكفورت – 8 مساء
ليل X ريجيكا الكرواتي – 9 مساء
أوساسونا X كلوب بروج – 9.3 مساء