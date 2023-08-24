أهم نجوم بطولة العالم لكرة السلة

تنطلق صباح الجمعة بتوقيت القاهرة بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك و بمشاركة ٣٢ منتخبا من بينهم منتخب مصر ممثلا عن القارة الافريقية والذي يعود للمشاركة في بطولات كأس العالم للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٥ .

و بالقطع فإن العرس العالمي به العديد من النجوم الذين يترقب العالم كله تواجدهم ومشاهدتهم في هذا الصراع الرياضي من اجل الظفر باللقب العالمي . ومن اجل متابعة مميزة للبطولة سنقوم بإلقاء الضوء عل أبرز نجوم بطولة كأس العالم لكرة السلة سنقدم ثلاث حلقات حول افضل ٣٠ نجما من المتوقع بروزهم في البطولة.

٣٠ - كوستاس بابا نيكولاو ( اليونان )

تاريخ الميلاد : ٣١ يوليو ١٩٩٠

الطول : ٢٠٣ سم

النادي : أوليمبياكوس ( اليونان )

يعد كوستاس بابانيكولاو من أهم الاعبين الذين سيعتمد عليهم منتخب اليونان في هذه البطولة والتي تشهد.عملية إعادة بناء منتخب بلاد الأغريق .

و يتميز كوستاس بابانيكولاو بادائه الدفاعي الرائع والذي ينجح من خلاله في قيادة فريقه لتحقيق الفوز .

٢٩ - يوتا واتانابي ( اليابان )

تاريخ الميلاد: ١٣ أكتوبر ١٩٩٤

الطول : ٢٠٦ سم

النادي : فونيكس صنز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

عندما يرتدي يوتا واتانابي فانلة منتخب اليابان فهو يتحول آلة تهديفية حقيقية وظهر هذا في الالعاب الاوليمبية الأخيرة في طوكيو عندما كان أحد العشر الهدافين للمسابقة وبالقطع فإن جماهير اليابان تتوقع ادائا مماثلا من يوتا واتانابي في البطولة القادمة .

٢٨ - خوانشو هيرنان جوميز ( أسبانيا )

تاريخ الميلاد : ٢٨ سبتمبر ١٩٩٥

الطول : ٢٠٥ سم

النادي : باناثينايكوس( اليونان )

في المشاركة الأخيرة لهيرنان جوميز مع المنتخب الأسباني شاهد الجميع ابداعاته عندما سجل ٢٧ نقطة في المباراة النهائية امام فرنسا منها ٧ ثلاثيات ناجحة من أصل ٩ ثلاثيات صوبها على سلة الديوك وهو احد ملوك التصويبات الثلاثية في المسابقات التي قاد فيها منتخب أسبانيا واهمها حصد اللقب العالمي عام ٢٠١٩ .

٢٧ - كيلي اندرسون - لي كايير ( الصين )

تاريخ الميلاد : ٩ سبتمبر ١٩٩٣

الطول: ٢٠٦ سم

النادي : مينيسوتا تمبرولفز

بعد انضمام كيلي اندرسون لصفوف منتخب الصين فإن اغلب متابعي كأس العالم لكرة السلة يرغبون في مشاهدة تأثيره الكبير على المنتخب الآسيوي الاكثر نجاحا على مستوى بطولات كأس العالم .

كيلي اندرسون سيصنع ثنائيا ممتازا مع عملاق منتخب الصين زو هو كي لاعب الارتكاز الذي تعول عليه الصين كثيرا .

٢٦ - جارين جاكسون ( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٥ سبتمبر ١٩٩٩

الطول : 211 سم

النادي : ممفيس جريزليس( الولايات المتحدة الأمريكية )

صاحب لقب افضل أداء دفاعي في الدوري الأمريكي للمحترفين ( NBA ) في الموسم الماضي سيكون عليه الكثير من المسئولية خلال المباريات مع المنتخب الأمريكي المرشح الأبرز للقب على الرغم من قلة خبراته على مستوى المنتخبات حيث لم يشارك مع منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية منذ مشاركته مع منتخب الشباب تحت ١٧ عاما في بطولة العالم عام ٢٠١٦ .

مهارات جاكسون وتصويباته الثلاثية رغم طوله الشارع تمثل كابوس لمنافسيه في مركز السنتر وهي مسألة وقت فقط للتأكد من قدرته على التأقلم على الأجواء الدولية مع المنتخب .

٢٥ - جوش جيدي ( أستراليا )

تاريخ الميلاد : ١٠ أكتوبر ٢٠٠٢

الطول: ٢٠٠ سم

النادي : اوكلاهوما سيتي ثاندر ( الولايات المتحدة الأمريكية )

الكل مدعو لمشاهدة هذا الشاب مع منتخب أستراليا الذي يعج بالنجوم وبالقطع سيكونوا لمساعدة هذا الاعب الرائع في أولى مشاركاته الدولية الجادة مع الكنغر الأسترالي . المباريات الاستعدادية لخوض مونديال السلة أظهرت مدى قوة هذا الاعب وم ومهاراته وفنياته العالية وخاصة في المباراة التجريبية لمنتخب أستراليا امام فنزويلا والتي شارك فيها لمدة ٢٤ دقيقة سجل خلالها ١٤ نقطة و ٩ اسيسات و ٨ ريباوند وهو سجل يوضح مدي أهمية جوش لمنتخب أستراليا .

٢٤ - مارسيلينهو هيورتاس( البرازيل )

تاريخ الميلاد : ٢٥ مايو ١٩٨٣

الطول : ١٩٠ سم

النادي : لينوفو تينريفي( أسبانيا )

عدد من الاعبين شاركوا في خمس دورات لكأس العالم لكرة السلة وهو الرقم القياسي لعدد مشاركات لاعب في البطولة لكن لا أحد يعرف هل كانوا جميعهم مثل مارسيلينهو هيورتاس عندما يشارك مع منتخب البرازيل في خامس مشاركة مونديالية .

اختيار مارسيلينهو ضمن تشكيلة منتخب البرازيل سيمثل الكثير من الضغوط على الاعب الخبير الذي سيتواصل سحره بتمريراته الرائعة و تصويباته القاتلة .

٢٣ - مايكل بريدجز( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٣٠ أغسطس ١٩٩٦

الطول : ١٩٨ سم

النادي : بروكلين نيتس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعرفون ماهي الجينات التي يتكون منها مايكل بريدجز ليكون هذا الاعب الرائع والمتكامل في مركز الجناح . إمكانيات بريدجز ستضعه في نهاية البطولة في مصاف عمالقة كرة السلة الأمريكية الذين ارتدوا فانلة المنتخب الوطني .

٢٢ - جوردان كلاركسون( الفلبين )

تاريخ الميلاد : ٧ يونيو ١٩٩٢

الطول : ١٩٨ سم

النادي : يوتاجاز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

لتعرف مدى جودة ومهارات جوردان كلاركسون التي ظهرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث نجح كلاركسون في تسجيل معدل ٢٥ نقطة في كل مباراة في التصفيات وهو ما يضعه في مصاف المرشحين للمنافسة على لقب هداف كأس العالم المقبلة.

٢١ - والتر تافاريز ( الراس الأخضر )

تاريخ الميلاد : ٢٢ مارس ١٩٩٢

الطول : ٢٢٠ سم

النادي : ريال مدريد ( أسبانيا )

كل متابعي البطولات الأوربية يعلمون قيمة هذا الاعب الذي يعد احد افضل الاعبين في أوربا على مستوى حماية منطقة اسفل السلة لفريقه الى جانب معدلاته الرابعة في المباريات بتسجيل ١٦.٧ نقطة في المباراة و ١٣.٢ ريباوند و ٣.٨ بلوك دفاعي في المباراة وهي المعدلات التي حققها مع منتخب الراس الأخضر في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة عام ٢٠٢١ لكنه الان في تحدي جديد وفي بطولة على مستوى اخر له ولمنتخب بلاده