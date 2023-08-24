ميمي جمال تكشف كواليس طلاقها من حسن مصطفى

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس طلاقها من زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، قبل الصلح بينهما والعودة مرة أخرى.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تحدثت ميمي جمال عن كواليس طلاقها من حسن مصطفى، قبل الصلح بينهما، حيث أوضحت قائلة: "حسن مصطفى كان عشرة عمري وأبو أولادي، ومكنتش بحب أزعله في أي حاجة، وطلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه، ولكن صالحته ورجعنا لبعض وقتها".

وأشارت ميمي جمال إلى أنها غابت عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، موضحة أنها بدأت العودة مرة أخرى منذ سنتين.

هذا ونفت الفنانة المصري الشهيرة الأنباء المتداولة عن اعتزالها الفن، مؤكدة أن سبب غيابها طوال الست سنوات الماضية، هو حزنها على زوجها الراحل.