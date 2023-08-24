خالد جاد الله: الأهلي يحتاج مهاجم بمواصفات خاصة

أكد خالد جادالله نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقال خالد جادالله نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" خط هجوم الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي في الموسم المقبل خاصة في ظل كثرة الارتباطات المحلية والإفريقية في الفترة القادمة للقلعة الحمراء".

وتابع:"وجود كهربا وصلاح محسن فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كافياً ولابد من إنهاء ملف التعاقد مع صفقة المهاجم الأجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ".