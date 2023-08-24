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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد جاد الله: الأهلي يحتاج مهاجم بمواصفات خاصة

خالد جاد الله
خالد جاد الله

أكد خالد جادالله نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم المقبل.

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وقال  خالد جادالله نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" خط هجوم الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي في الموسم المقبل خاصة في ظل كثرة الارتباطات المحلية والإفريقية في الفترة القادمة للقلعة الحمراء".

وتابع:"وجود كهربا وصلاح محسن فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كافياً ولابد من إنهاء ملف التعاقد مع صفقة المهاجم الأجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ".