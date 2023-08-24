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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يكرم حارث وسعداوي في حفل الموسم الذهبي

إحتفالية الأهلي
إحتفالية الأهلي

حرص النادي الأهلي على تكريم كل من حارث محمود، عامل مهمات الفريق الأول لكرة القدم، ورجب سعداوي عامل مهمات فرق النشاط الرياضي، خلال حفل تكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم.

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وأقيم الحفل مساء أمس بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

جاء تكريم الثنائي تقديرًا لما قدماه من جهد وعرق في سبيل خدمة النادي الأهلي على مدار سنوات طويلة، والمساهمة بشكل كبير في حصد البطولات والألقاب المختلفة سواء مع فريق كرة القدم أو فرق الألعاب الجماعية.