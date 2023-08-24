إيهاب المصري: بادجي كان يستحق الفرصة كاملة مع الأهلي

أكد إيهاب المصري ، نجم المقاولون العرب الأسبق ، أن الأهلي بحاجة ماسة إلى تدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي سوبر خاصة بعد رحيل محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي.

وأشار المصري عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة المحور أن الأهلي سيضطر للتضحية مالياً من أجل التعاقد مع مهاجم يرضي طموحات مدربه السويسري مارسيل كولر وجماهير الفريق.

وأضاف:" الأهلي استهلك بعض اللاعبين الأجانب في مركز رأس الحربة، وليد أزارو على سبيل المثال كان يملك السرعات وتألق مع الأهلي ولكنه كان يهدر العديد من الفرص ".

وأكد أن أليو بادجي مهاجم مميز واستحق الفرصة والاستمرار مع الفريق الأحمر ولكنه اصطدم بالمدرب بيتسو موسيماني.

بواليا لم يناسب طريقة لعب الأهلي

وأوضح أن والتر بواليا لم يناسب طريقة لعب الأهلي مع كولر ولكنه مهاجم مميز وسينجح حال رحيله إلى صفوف فريق الوداد الرياضي المغربي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.