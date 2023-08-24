الصفقات السوبر سلاح بيراميدز لتحقيق حلم التتويج الأول (شاهد)

نجحت إدارة نادي بيراميدز في التعاقد مع كوكبة من النجوم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق خلال الوسم المقبل.

ويأمل مسؤولو النادي أن تمنحهم تعاقداتهم المدوية في الميركاتو فرصة تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج باول لقب في تاريخ النادي..

وأصبحت صفوف فريق بيراميدز متكاملة إلى حد بعيد بعد ن تم تدعيم كل الخطوط بلاعبين من الأفضل بالدوري المصري.

مهاجم جديد

نجحت إدارة بيراميدز في حسم ملف المهاجم الجديد للفريق خاصة مع تراجع مستوى فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي في الموسم الماضي ما أثر بشكل كبير على فاعلية الفريق.

وأتم بيراميدز التعاقد مع فينستون ماييلي قادماً من يانج أفريكانز التنزاني بعد تألقه في الموسم المنضقي وحصد لقب هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويامل بيراميدز أن يواصل ماييلي تطوره وتألقه في ظهوره الأول بالدوري المصري ما سيمنح الفريق قوة إضافية على المستوى الهجومي.

ثلاثي فيوتشر

وبجانب التعاقد مع ماييلي أتم بيراميدز التعاقد مع الصفقة المحلية الأهم في الدوري المصري في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسم بيراميدز سباق التعاقد مع محمد رضا بوبو متفوقاً على منافسه الأهلي بجانب استعادة لاعبه السابق مهند لاشين وضم محمود مرعي قلب الدفاع.

وعززت صفقة ثلاثي فيوتشر صفوف بيراميدز بشكل كبير في ظل حاجته لإضافة قلب دفاع جديد بجانب الثلاثي أحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال، كما يمنح التعاقد مع ثنائي الوسط لاشين وبوبو المزيد من الخيارات المتنوعة امام المدير الفني باتشيكو في خط الوسط حيث يضم الفريق كوكبة من أبرز اللاعبين في الدوري في مقدمتهم بلاتي توريه وأحمد توفيق وعبد الله السعيد ومحمود صابر ووليد الكرتي بجانب الوافد الجديد سيف فاروق جعفر القادم من الزمالك.

منافس رمضان

كما أتم نادي بيراميدز تعاقده مع لاعب جديد لتدعيم مركز الجناح بضمه يوسف أسامة نبيه في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ويشكل يوسف أسامة الصاعد بقوة ضغطاً على رمضان صبحي الذي لعب المواسم الماضية دون وجود منافس حقيقي على مركز.

كما تضيف هذه الصفقة المزيد من الحلول الهجومية للفريق في ظل قدرة يوسف أسامة على اللعب في أكثر من مركز سواء على الأطراف أو في عمق الملعب كمهاجم وهمي، أضافة الي زيادة عنصر الحيوية والسرعة في الفريق في ظل تواجد بجانب إبراهيم عادل أحد أهم لاعبي بيراميدز ونجم المنتخب الأولمبي اضافة لتفعيل بند الشراء في عقد الجناح المتألق مصطفى فتحي.