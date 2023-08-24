انتشال جثة سيدة من ترعة الإبراهيمية في ظروف غامضة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية وشرطة الإنقاذ النهري، بمركز سمالوط شرق، شمال محافظة المنيا، من إنتشال جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها ، من ترعة الإبراهيمية، ناحية قرية التوفيقية، شمال المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد بإخطار من العقيد بغريق جثة سيدة تدعي "مريم" في العقد الخامس من عمرها، وتقيم بقرية دفش ، بترعة الإبراهيمية ناحية كوبري الشريعي، وتم البحث عنها بالمياه وتم انتشالها بمعرفة رجال الإنقاذ النهري وبعض الأهالي.

وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفي سمالوط العام، تحت تصرفات النيابة العامة لحين الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي، ومفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، ومن التحريات الأولية التي اجراها الرائد رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ، ورجال المباحث الجنائية ، وبسماع اقوال شهود احد العيان، تبين ان هناك ظروف غامضة حول حادث الغرق ، وجاري الوقوف علي اسباب الواقعة ، وامرت النيابة العامة التحريات السريعة للأسباب.