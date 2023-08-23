موقع إلكتروني للمرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، إن المرصد الحضري يعد أداة جيدة في يد صناع القرار لكونه يمكّنهم من الوقوف على مدى التحسن أو التدهور في أحوال المدينة بشكل دوري عن طريق المؤشرات التي يجمعها.

مؤكدًا أنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنية لرصد الأخبار والفعاليات والبيانات واستطلاع أراء المواطنين، وقياس المعدلات الهامة للمواطن والسائح في كل المنظومات الاقتصادية والعمرانية والحوكمة والتنافسية، لتكون أداة مساعدة في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تحقق التنمية المستدامة.

وأن إدارة المرصد الحضري تقوم بعمليات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة، وتشغيلها ومعالجتها لتتماشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع عن مجالات التنمية التي تجري على أرض كل مدينة من مدن المحافظة، بهدف العمل على تحسين ظروف الحياة لسكان كل مدينة وفقًا للمقومات والإمكانيات التي تمتلكها.

أنه من خلال هذا المرصد يجري تسهيل تحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات تساعد صناع القرار المسئولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات، ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها، سواء كانت تنمية عمرانية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية، للتجاه نحو تحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة.