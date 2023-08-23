إيهاب المصري: وقعت للأهلي وإبراهيم محلب أوقف الصفقة

أكد إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب الأسبق، أنه وقع عقود انتقاله قبل بداية موسم 2009 – 2010 للنادي الأهلي واجتمع مع عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق في القلعة الحمراء لحسم الصفقة.

وأشار المصري عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة المحور إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس نادي المقاولون العرب رفض بشكل قاطع عرض انتقاله إلى الأهلي رغم الاتفاق على كل التفاصيل مع إدارة القلعة الحمراء.

وأوضح أنه راضٍ عن مسيرته مع المقاولون والمصري والأندية التي لعب لها مؤكداً أنه كان من الوارد أن يرحل للأهلي ولا يحقق الشئ المطلوب.

خالد جاد الله: بيبو يستحق منصبه الجديد في الأهلي

أكد خالد جاد الله ، نجم الأهلي الأسبق ، أن خالد بيبو يستحق منصبه الجديد كمديرًا للكرة لأنه عمل لسنوات في القلعة الحمراء وتدرج في عدة مناصب على مستوى الأكاديميات وقطاع الناشئين.

وقال جاد الله عبر برنامج الريمونتادا: "أتمنى التوفيق لخالد بيبو في مهام منصبه الجديد كمدير للكرة خاصة أنه جاء بعد شخصية رائعة من أبناء الأهلي المخلصين بقيمة سيد عبد الحفيظ.

وأشار إلى أن عبد الحفيظ من أبناء الأهلي وأعطى الكثير خلال سنوات طويلة كمدير للكرة.

وعلق جاد الله قائلاً:" كأحد أبناء الأهلي ، ندعم أي قرار لمجلس الإدارة ومن المؤكد أن هناك أسباب لهذا القرار أو رؤية للتغيير وهو أمر نحترمه".