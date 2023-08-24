عاجل
أسامة ربيع ينهي مداخلته مع أحمد موسى بسبب اتصال الرئيس السيسي (شاهد) نشرة أخبار التوك شو.. د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)
الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جنوب سيناء تعلن عن مهرجان رياضي لسباق الدراجات

مهرجان رياضي لسباق
مهرجان رياضي لسباق الدراجات - ارشيفية

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة جنوب سيناء، عن تنظيم مهرجان رياضي كبير لسباق الدراجات الجمعة المقبلة على كورنيش مدينة طور سيناء.

 كما دعت كافة شباب المدينة للمشاركة في هذا المهرجان الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وذلك تحت شعار "في حب مصر- نجتمع" يوم الجمعة المقبل، على الكورنيش السياحي بمدينة طور سيناء، وبحضور عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بهدف تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات كوسيلة انتقال أساسية لدعم البيئة المحيطة بهم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن ينطلق المهرجان في الساعة 8,30 صباحًا من ساحة العلم أمام الشاطئ العام وحتى منتدي شباب الطور بطريق الجبيل .

وأكد أنه سيجري توزيع جوائز مادية وعينية قيمة على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى بنين وبنات، وعلى من يرغب في الاشتراك التسجيل بمراكز الشباب، والاستاد الرياضي، والتواجد أمام الشاطئ العام صباح يوم الجمعة المقبل.