جنوب سيناء تعلن عن مهرجان رياضي لسباق الدراجات

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة جنوب سيناء، عن تنظيم مهرجان رياضي كبير لسباق الدراجات الجمعة المقبلة على كورنيش مدينة طور سيناء.

كما دعت كافة شباب المدينة للمشاركة في هذا المهرجان الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وذلك تحت شعار "في حب مصر- نجتمع" يوم الجمعة المقبل، على الكورنيش السياحي بمدينة طور سيناء، وبحضور عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بهدف تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات كوسيلة انتقال أساسية لدعم البيئة المحيطة بهم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن ينطلق المهرجان في الساعة 8,30 صباحًا من ساحة العلم أمام الشاطئ العام وحتى منتدي شباب الطور بطريق الجبيل .

وأكد أنه سيجري توزيع جوائز مادية وعينية قيمة على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى بنين وبنات، وعلى من يرغب في الاشتراك التسجيل بمراكز الشباب، والاستاد الرياضي، والتواجد أمام الشاطئ العام صباح يوم الجمعة المقبل.