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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السياحة: تعيين شعبان عبدالجواد مديرًا عامًا للإدارة للعامة لاسترداد الآثار

بوابة الوفد الإلكترونية

 أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبدالجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 

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 يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة  على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يسهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.

 جدير بالذكر أن شعبان عبدالجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ التحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوًا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولى منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار، ومنذ عام 2016 وحتى الآن شغل منصب المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

 

 وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية  في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر بالإضافة إلى تمثيل مصر دوليًا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دور بارز في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.

 

السياحة: تعيين  شعبان عبدالجواد مديرًا عامًا للإدارة للعامة لاسترداد الآثار