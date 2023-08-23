مانشستر سيتي يجدد عقد البرتغالي سيلفا

نجح نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، اليوم الأربعاء، في تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى عام 2026.

وكانت تقارير صحفية أكدت رحيل برناردو عن سيتي هذا الصيف مع رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على غرار برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، بطل فرنسا، لكن لاعب خط الوسط الهجومي والجناح الذي ينتهي عقده الحالي في 2025 جدّد عقده لعام إضافي.

وقال النادي عن اللاعب "29 عامًا": عشت 6 سنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا سعيد لتمديد وقتي هنا.

وأضاف: الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا جدًا ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه المجموعة المتعطشة والشغوفة.

انضم سيلفا إلى سيتي في العام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

شارك مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا.

وخاض 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة.