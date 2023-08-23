رئيس مرسى علم يستقبل أخصائى تدريب لتطوير أداء خدمات المواطنين على منظومة المركز التكنولوجي
استقبل اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم اشرف مرزوق عبد الجواد أخصائى تدريب ومتابعة بوزارة التخطيط ، وذلك لبدء فعاليات تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين على منظومة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم وذلك للتخفيف وتذليل العقبات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .
وأشار عدلى إلى أن التطوير يتضمن تدريب جميع الموظفين على قواعد المنظومة ورفع كفاءة مستوى العاملين بالمركز التكنولوجي والادارات المعنية .
كما اضاف عدلى بتحسن كبير في مستوى الخدمة للمواطنين وأن هناك تصورات جديدة نضعها تحت خدمة مصر وشعبها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضح عدلى إننا في عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات وبالتالى فإن إعداد قواعد بيانات المترددين على الخدمة ، يشكل نقطة ارتكاز قوية في التحديث بصورة مستمرة وتدعم ترتيب الأوليات واتخاذ القرار الأنسب .
يأتى ذلك فى إطار وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بالاهتمام وتطوير الأجهزة الحكومية وتنمية مهارات العاملين .