تكثيف الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات بالغردقة

أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة الأغذية حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة مساء أمس حملة التفتيش على عدد ١٤ محلافي نطاق حي جنوب الغرقة عبارة عن مطاعم وكافيهات و سوبر ماكت ومحل لبيع الملابس ومحل بيع أحذية ومحلات لبيع حلويات وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى.

واسفرت الحملة على عمل عدد ٥ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و٥ محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضر عدم الإعلان عن الاسعار ومحضر تعريب لمحل ملابس ومحضر مصادرة لعدد ٣٥٥ علبة سجائر مجهولة المصدر من قبل التموين .

و اعدمت اللجنة ١٥ كيلو بطاطس بوم فريت بإحدى المطاعم و٣ لتر عصير بمطعم وكافية لتغيرها في الخواص الطبيعية

وعدد من الاانذرات لعدم استيفاء اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية ،والاشتراطات البيئة كعدم وجود حاويات قمامة تفتح بالقدم محكمة الغلق .

كماقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي جنوب لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات

نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الطب البيطري والصحة و التموين و الأمن الصناعي و تراخيص جنوب والتموين تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة



وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة

كما استقبل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ظهر اليوم لجنة وزارة التنمية المحلية للمرور على المراكز التكنولوجية والمكونة من عبد المعطي حسن عضو وحدة متابعة المشروعات و أحمد سند عضو الإدارة المركزية للمعلومات وهيثم محمود محمد عضو باللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية

ووجه رئيس المدينة مديرة المركز التكنولوجي بتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتسهيل مهمة الل

كما أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات لسلامة البيئة المحيطة بالمواطنين

و كلف ياسر رؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال النظافة والاستمرار برفع تراكمات القمامة والمخلفات والردش بصفة يومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث شهد حي جنوب الغردقة اليوم برئاسة اللواء محمد صلاح أعمال نظافة أسفرت عن رفع مخلفات الأشجار والقمامة بحوار المسجد القطري و الانتر والشيخ الشحات وابو عشرة و امام شرطة النجدة وداخل سوق الجملة ، وخلا الفترة المسائية ممشى شيري والمارينا وتم تشغيل المكنسة بشارع حسني حماد ،وشيراتون بالفترة المسائية

وقام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي أعمال نظافة ورفع مخلفات الأشجار بالحجاز ،فاطمة الزهراء بالأحياء

ونزلت جمعية هيبكاحاويات جديدة بالوفاء ، الهلال،تقسيم الجوهره وطريق الأحياء

الحملة

الحملة

الحملة

اللقاء