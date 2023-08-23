انطلاق مشروع معالجة الصرف بقرية كفر محفوظ في الفيوم

شهد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الخاص ببدء انطلاق مشروع معالجة الصرف بعدد من قرى الفيوم.

وتم اليوم عقد اجتماع بدء انطلاق مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى بالمحافظة.

حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، موضحًا أن مشروع هدم وإحلال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر محفوظ هو أحد مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، وهو مكمل لمشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بقرية دوار جبلة حيث يستهدف خدمة قرى كفر محفوظ بمركز طامية، دوار جبلة بمركز سنورس والعزب التابعة بطاقة تصميمية 3000م3/يوم، ويستهدف برنامج البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عددًا من القرى بمراكز طامية وأبشواي وسنورس والفيوم.

وأضاف "النجار" أن الاجتماع يهدف الى التأكيد على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع، وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع ومنها تقديم التصميم المبدئي والنهائي للمشروع وخطط التنفيذ الفنية والمجتمعية وخطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات.

مناقشة خطط التعامل المجتمعي وكفاءة التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي بالفيوم:

ومن جانبه أوضح المهندس طارق بخيت، مدير البرنامج بالشركة القابضة، أن سياسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهتم بالعنصر البشرى فى المقام الأول حيث يتم التركيز على خطط التعامل المجتمعى وإجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب الاهتمام بمستوى وكفاءة التنفيذ للأعمال الفنية مشيرًا الى أهمية توافر جهود جميع الأطراف لإنجاز تلك المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط الفني بالشركة القابضة، والمهندس أشرف سمير، رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، والمهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس صفوت حجازي، مدير المكتب الاستشاري(ستانتك)، والمهندس محمد أبو العز، رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية.