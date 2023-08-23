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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أزمة في معسكر منتخب الطائرة قبل بطولة أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 يشهد معسكر منتخب مصر للكرة الطائرة والمقام حاليًا استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالقاهرة الشهر المقبل، أزمة كبيرة بسبب القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة.

 

 معسكر منتخب مصر للكرة الطائرة:

 ويخوض منتخب مصر حاليًا معسكرًا خارجيًا ويستمر حتى يوم 21 أغسطس الجاري، قبل الدخول في معسكر أخير بالقاهرة وحتى موعد انطلاق البطولة.

 أصل الأزمة:

 وتكمن الأزمة في وجود 18 لاعبًا في قائمة المنتخب حاليًا في حين تشمل القائمة النهائية 14 لاعبًا فقط ما يعني استبعاد 4 لاعبين من القائمة الحالية. 

 قائمة منتخب مصر الأولية للكرة الطائرة: 

 وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة كل من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال وعبدالرحمن الحسينى وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبدالمحسن وعبدالرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقاني وياسين محمد. 

 ضغوط قوية على المدير الفني: 

 وكشفت مصادر بالمنتخب أن هناك ضغوطًا من مسؤول بالاتحاد على فلافيو جولينيلي، المدير الفني للمنتخب، بمباركة ودعم من رئيس الاتحاد بعدم استبعاد لاعب بعينه.

 ولجأ المسؤول للضغط على فلافيو لضم 3 من مركز 2 والذي يلعب فيه الثنائي رضا هيكل وأحمد صلاح لصعوبة استبعاد أحدهما من قائمة المنتخب، وضم 3 لاعبين في القائمة النهائية في مركز 4 بدلًا من 4 لاعبين حيث يوجد في مركز 4 حاليًا كل من عبدالرحمن حسين "سعودي" ومحمد عادل دولا ومحمد عبدالمحسن ومحمد مهدي.

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