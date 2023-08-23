رئيس مدينة رأس غارب يناقش 22 طلبا فى لقاء المواطنين

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم لقاءاته الدورية مع المواطنين الاربعاء من كل اسبوع حيث حرص على الإستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون

و ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء ( 22 ) طلبا مقدما من المواطنين بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين و الاملاك والايرادات والادارة الهندسية و الشئون القانونية لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات الحصول تحرير عقود ارضى وطلب زوائد تنظيم و الحصول على وحدة سكنية و تظلم من الاستبعاد من لجنة الوحدات السكنية و الحصول على اعانة انسانية و الحصول على رخصة اشغال وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد رئيس المدينة على الاستمرار في عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .

يأتي هذا في دور توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتيسيير على المواطنين ومناقشة جميع طلباتهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك



وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الوزير عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

استقبل اليوم اللواء ممدوح محمود نديم رئيس مدينة رأس غارب حسن خلف وكيل الوزارة مدير ادارة الشباب والرياضة و أعضاء برلمان الطلائع والشباب ومحاكاة الشيوخ .

و تضمن الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه الشباب داخل المدينة وطرحها ومناقشة كيفية حل هذه المشكلات.

وأكد اللواء نديم أن هذه المشكلات بدأ في العمل علي حلها بالفعل وسوف تنتهي في أقرب وقت .

بحضور شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني و إيرينى نجاح مسئول برلمان الشباب و العميد ذكريا محي الدين وصفاء عبد البديع مدير الإدارة برأس غارب ونرمين مسئول البرلمان بالإدارة مجلس ادارة مركز شباب راس غار

كما عقد مساء اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة المشكلة لعقد القرعة العلنية للمستحقين من متضررى السيول لوحدات سكنية بدبلة والتى ستعقد باكر الخميس الموافق 24/8/2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة مؤتمرات الوحدة المحلية بشارع الميناء أمام محكمة راس غارب الجزئية .

وأكد نديم على حسن تنظيم القرعة بشفافية تامة بحضور القيادات الدينية والقيادات الامنية من قسم الشرطة وقسم المرو

ووجه اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب قسم النظافه والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية باستمرار حملات النظافه المكثفه فى الفتره الصباحية والمسائية ورفع مخلفات القمامه وتفريغ الحاويات بجميع مناطق وشوارع المدينة الرئيسية والجانبية ورفع الاشجار ورصد اماكن تجمعات القمامه ومخلفات الاشجارر وازالتها .

مضيفا بأنه تم اليوم تكثيف حملات بجميع مناطق المدينة وواستكمال اعمال النظافة بمنطقة عمارات ابو النصر وعمارات الكمين وعمارات محمود رضا ومنطقة الحاج نور وازالة التراكمات ورفع مخلفات الاشجار وتوفير بيئة صحية للمواطنين كما تمت اعمال النظافة النهاريه, ورفع مخلفات الاشجار واستمرار تهذيب الاشجار بالمدخل الشمالى وعمارات الكمين وازالة الاتربة بجوار الارصفه بشوارع المدينة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات المدينة والشوارع طبقا للخطة الموضوعه.



وقاد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب يرافقه سكرتير المدينة والتنظيم وقسم الاشغالات والمتابعه حملة مكبرة لمتابعة الاسواق والتحقق من الاسعار والاعلان عنها فى مكان واضح للمواطنين وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للمخالفين

وفى السياق ذاته قام نديم بالتحقق من توافر تراخيص المحلات ورخص الاشغالات وازالة جميع الاشغالات المخالفة ومصادرة محتويات وعناصر وانواع الاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وكذا تم ازالة جميع الاشغالات بشارع قناة السويس ( ميدان السنترال ) امام البنك الاهلى وبنك مصر وتحقيق السيولة المرورية بالشارع .

اللقاء

رأس غارب